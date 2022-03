Arme biologice în Ucraina: Moscova și Kievul se acuză reciproc/Scandal în Consiliul de Securitate al ONU Rusia a cerut de urgența o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, susținand ca Washingtonul și Kievul au organizat in secret un program de arme biologice in Ucraina. Consiliul de Securitate al ONU s-a transformat vineri, 11 martie, intr-un camp de acuzații de dezinformare și manipulare intre Occident și Rusia, cu ocazia unei intalniri […] The post Arme biologice in Ucraina: Moscova și Kievul se acuza reciproc/Scandal in Consiliul de Securitate al ONU first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

