Moscova a obtinut, in timpul operatiunii din Ucraina, ”probe documentare ale unor componente ale armelor biologice care au fost create in principal” in apropierea granitelor Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin , luni. Liderul de la Kremlin a mai zis ca ”se cauta posibile metode si mecanisme de destabilizare a situatiei epidemiologice in spatiul […] The post "Arme biologice dezvoltate de SUA la granita cu Rusia!". Vestea-SOC adusa chiar de Vladimir Putin first appeared on Ziarul National .