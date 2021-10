Stiri pe aceeasi tema

- In prag de iarna și de sarbatori incep sa apara consecințele Brexitului, atat de dorit de politicieni precum premierul Boris Johnson, și care se intorc acum precum bumerangul impotriva lor. Armata trece la volan, pe banii contribuabilului Aproximativ 200 de militari vor fi detașați, de luni, in Marea…

