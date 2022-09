Stiri pe aceeasi tema

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a comunicat vineri pe Facebook ca in regiunea Herson armata rusa ar fi pornit cu elicopterele sa-și caute dezertorii pentru a-i reduce in poziții de lupta.

Trupele ruse au lansat, duminica, 14 rachete si peste 15 lovituri aeriene asupra instalatiilor militare si civile din Ucraina, relateaza ukrinform.com, transmite News.ro. Informatia a fost furnizata de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei.

Rusia "se lupta din ce in ce mai mult sa motiveze fortele auxiliare" din regiunea ucraineana Donbas, iar comandantii "recurg la stimulente financiare directe", anunta serviciul de informații al Ministerului britanic al Apararii, relateaza BBC, potrivit News.ro.

Trupele ruse disloca sisteme suplimentare de aparare aeriana pe teritoriul Belarusului, relateaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Trupele rusești inainteaza in Donbas, zona de sud a Ucraieni și conform pro-rușilor un alt oraș a fost cucerit. Este vorba despre orașul Seversk, acolo unde au avut loc lupte grele, dar in cele din urma rușii ar fi obținut controlul operațional al orașului.

Aflat sub un potop de foc al artileriei ruse, orasul Lisiceansk din estul Ucrainei traieste un ''infern'', potrivit autoritatilor ucrainene, care admit avansul trupelor ruse ce incearca sa preia sub control intreaga regiune ucraineana Lugansk, punctul central al luptelor intre trupele ucrainene si

Pierderile Federației Ruse, potrivit armatei ucrainene, au depașit 34.000 de soldați și 8.000 de aparate de lupta. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat marți ca pierderile totale in lupta ale Rusiei, din 24 februarie pana in 21 iunie, s-au ridicat la:

Pana la 1.000 de soldați ucraineni sunt uciși sau raniți in fiecare zi in regiunea Donbas din estul Ucrainei, cu 200 pana la 500 de morți in medie și mult mai mulți raniți, a declarat miercuri un inalt oficial ucrainean citat de publicația americana Axios.