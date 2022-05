Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta pentru vineri ploi cu grindina in nordul si sudul tarii. Precipitatiile vor fi insotite de descarcari electrice. Serviciul Hidrometeorologic de Stat mai avertizeaza ca vremea se va schimba brusc in a doua parte a zilei.

- Este a 42-zi in care Ucraina lupta si face tot posibilul sa nu permita avansarea fortelor ruse spre centrul Kievului. SUA urmeaza sa interzica orice noi investitii pe teritoriul Rusiei. Zelenski afirma ca Kievul este acum capitala democratiei europene.

- In cea de-a 37-a zi de razboi, trupele ruse par sa se regrupeze in vederea unor noi atacuri. Armata Ucrainei anunța ca a respins 7 atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore, in zonele Donețk și Luhansk.

- Fortele ruse din jurul Kievului au inceput o "repozitionare”, dar "nu o retragere reala", a declarat marti purtatorul de cuvant al Departamentului Apararii, John Kirby, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, intr-un mesaj, ca Irpin a fost eliberat, dar ca trupele ruse controleaza nordul Kievului. El mai afirma ca in regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov, Donbas, sudul Ucrainei, situatia ramane peste tot tensionata, foarte dificila, iar pana astazi, se stie ca 143…

- Ucrainenii anunța ca trupele rusești s-ar retrage din jurul Kievului, in urma pierderilor semnificative Ucrainenii anunța ca trupele rusești s-ar retrage din jurul Kievului, in urma pierderilor semnificative Rusia a retras trupe din jurul Kievului, in urma „pierderilor semnfificative”, anunța armata…

- Nu anticipam riscuri la adresa țarilor aliate, dar semnalele sunt ca Federația Rusa va continua acest asalt pe trei direcții strategice, in jurul Kievului, in est și in sud, a declarat vineri Mircea Georna, secretarul general adjunct al NATO. „Nu anticipam riscuri la adresa țarilor aliate. Federația…

- Cateva explozii s-au auzit la Kiev, vineri dimineata, la ora 4:22 – scrie UNIAN, raportand astfel de situatii in raioanele Pecersk, Holosiivski, Pozniaki si Troescina. „Au fost atacuri cu rachete balistice sau de croaziera asupra Kievului” – a scris pe Telegram Anton Gherascenko, un consilier din MAI…