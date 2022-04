Stiri pe aceeasi tema

Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP.

Transporturile de gaze rusești catre Ungaria au sosit fara nicio intrerupere, a declarat Szijjarto intr-un briefing de știri difuzat pe pagina sa de Facebook, care a venit dupa discuțiile cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, la Ankara, marți.

Oficialii ucraineni din regiunile Harkov și Luhansk au raportat luni bombardamente intense din partea forțelor rusești. Ei susțin ca au respins cu succes atacurile rusești in mai multe parți.

Forțele armate din Ucraina anunța ca au fost respinse mai multe atacuri ale rușilor in est. Totuși, ucrainenii se așteapta la noi atacuri in cadrul unei mari ofensive care are drept scop cucerirea estului și sud-estului Ucrainei.

Fortele ruse se "retrag activ" din regiunea Sumi, din nord-estul Ucrainei, a anuntat guvernatorul Dmitro Jivitki, potrivit Ukrinform.

O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra, iar alte doua vase sunt avariate, a anuntat miercuri seful Autoritatii maritime din Panama, Noriel Arauz, transmite AFP.Echipajele navelor sunt in siguranta, a precizat acesta."Stim ca…

Forțele militare din Rusia sunt acuzate de oficialii ucraineni ca au bombardat un spital de psihiatrie din Harkov, potrivit Sky News.

Fortele ruse au capturat Insula Serpilor din Marea Neagra, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Moscova, confirmand un anunt facut joi seara de Serviciul ucrainean de frontiera, transmite Reuters, conform AGERPRES.