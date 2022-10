Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au bombardat pozițiile armatei ruse din regiunea Herson din sudul Ucrainei, ocupata și anexata ilegal de catre Moscova, lovind mai multe rute de aprovizionare peste raul Nipru.

- Armata ucraineana anunta ca, pe masura ce fortele sale inainteaza in regiunea de sud a Hersonului, unitatile ruse au suferit pierderi si incearca sa isi evacueze ranitii si echipamentul avariat in cele mai apropiate puncte de trecere peste fluviul Nipru, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii…

- Forțele armate ucrainene au anunțat sambata, 1 octombrie, ca ”au intrat” in Liman, localitate strategica in regiunea Donețk, anexata ilegal de Moscova la Federația Rusa. La scurt timp, armata rusa a anunțat ca ”s-a retras” din acest oraș utilizat de luni de zile drept baza de trupe și furnizor de armament…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Contraofensiva ucraineana in regiunea Herson este din ce in ce mai sustinuta. Un pod de pe Nipru, punte strategica pentru aprovizionarea rusilor a fost inchis dupa ce a fost lovit din nou de ucraineni.

- Forțele armate ale Ucrainei au bombardat in timpul nopții podul Antonivski care permite accesul liniilor de suport pentru forțele ruse care au ocupat orașul Herson. Podul de peste Nipru a fost lovit cu rachete HIMARS. De asemenea, in cursul nopții de marți spre miercuri rușii au bombardat Harkov, Ciuguiv,…

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.