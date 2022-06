Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armatei ruse continua sa-si intareasca pozitiile in Insula Serpilor, pe care o transforma intr-un adevarat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagra, afirma marti seful administratiei militare din regiunea Odesa, Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram,…

- Potrivit buletinului de razboi difuzat de agentiile locale ucrainene, rusii au pierdut in ultimele 24 de ore 57 de militari, sase vehicule blindate si trei motorizate pe frontul sudic.In regiunea ocupata Herson (sud), comandamentul militar ucrainean a acuzat ca rusii vor sa intinda "o capcana legislativa,…

- Armata Ucrainei incearca sa apere sudul tarii, bombardat masiv de fortele Rusiei, iar in acest sens, in ultimele 24 de ore, unitati de rachete, artilerie si avioane ale Kievului au lansat peste 100 de atacuri impotriva pozitiilor ruse, a informat vineri Comandamentul Operativ Sud al Ucrainei, transmite…

- Potrivit buletinului de razboi difuzat de agentiile locale ucrainene, rusii au pierdut in ultimele 24 de ore 57 de militari, sase vehicule blindate si trei motorizate pe frontul sudic.In regiunea ocupata Herson (sud), comandamentul militar ucrainean a acuzat ca rusii vor sa intinda "o capcana legislativa,…

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Ministerul britanic al Apararii a dezvaluit noi detalii despre planurile rușilor in Ucraina. Potrivit instituției, trupele lui Putin vor sa preia controlul in regiunea Marii Negre, scrie Realitatea.md . Ocupanții ruși ar urma sa se focuseze pe ocuparea orașelor Herson, Mariupol și Odesa. Responsabilii…

- Informația se pare ca ar proveni de la serviciile de informații ale Kievului. Potrivit acestora, intervenția militara ar urma sa se desfașoare pe un scenariu "Donbas", pus in practica in regiunea separatista Transnistria. Exista „o serie de indicatori” care semnaleaza un atac in viitorul apropiat asupra…

- Uzina siderurgica Azovstal a devenit, in ultimele zile, unul dintre puținele obiective din Mariupol care nu au fost capturate de forțele ruse. Aici se afla trupele ucrainene, iar alaturi de ele se adapostesc și numeroși civili, dupa cum a declarat duminica, 17 aprilie, seful politiei din Mariupol, Mihailo…