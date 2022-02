Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a declarat joi ca fortele ruse urmaresc sa blocheze capitala Kiev si sa creeze in acelasi timp un coridor terestru pe coasta de sud intre peninsula anexata Crimeea si regiunea transnistreana a Republicii Moldova, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata rusa a programat exercitii in Transnistria, regiunea separatista prorusa a Republicii Moldova, pentru a exersa oprirea de vehicule inamice, transmite dpa, potrivit Agerpres . Anuntul vine in ziua in care Rusia a atacat Ucraina , iar autoritatile de la Chisinau au anuntat ca tara va intra in stare…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris miercuri pe Twitter ca un schimb de noapte al uzinei de produse chimice Titan din Crimeea anexata de Rusia a fost evacuat, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Consilieri politici din Rusia, Ucraina, Franta si Germania vor avea marți, 25 ianuarie, la Paris, discutii in „formatul Normandia” cu privire la situatia din estul Ucrainei, a declarat sambata o sursa de la Kremlin, citata de Reuters. Moscova va fi reprezentata la aceste discutii de negociatorul-sef…

- Rusia este pe cale sa lanseze o provocare impotriva propriilor sai militari, pe care sa o atribuie armatei ucrainene. Provocarea in cauza ar putea avea loc din regiunea transnistreana. Despre aceasta a scris in retete sociale Directia principala de informatii a ministerului apararii a Ucrainei, transmite…

- Maia Sandu a declarat marți, înaintea summitului Parteneriatului Estic, ca Republica Moldova spera sa adere la Uniunea Europeana și a transmis Rusia ca decizia le aparține moldovenilor, relateaza Euractiv.Sandu a afirmat acest lucru în cadrul unui interviu acordat agenției de presa…

- Ucraina a acuzat marți Rusia ca desfașoara echipe de lunetiști și unitați de tancuri in zona Donbas, gata de a trage in militarii ucraineni pentru a-i provoca pe aceștia sa riposteze. Acuzațiile, facute de ministrul ucrainean al apararii, vin chiar in ziua in care este programata o discuție in format…