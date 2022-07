Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si Rusia au semnat vineri, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia si ONU privind exportul de cereale si de produse agricole prin Marea Neagra, relateaza agentiile internationale de presa. Kievul a refuzat sa semneze direct textul cu Moscova, care s-a angajat la un acord identic cu Ankara…

- Un acord privind „coridorul cerealelor” a fost semnat astazi la Istanbul. Ucraina, Rusia, Turcia și ONU au convenit sa deblocheze exporturile prin Marea Neagra. Ce se știe despre acordul de cereale, cum va funcționa - in detaliu la RBC-Ucraina. Semnarea documentului final in Turcia Pe 22 iulie, la Istanbul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…

- Negocierile desfasurate la Istanbul intre Ucraina si Rusia pentru deblocarea cerealelor blocate pe pamant ucrainean si pentru facilitarea exporturilor de cereale si de fertilizatori rusesti sunt "o raza de speranta", a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP.In…

- Grecia, țara care controleaza cea mai mare flota comerciala din lume, este dispusa sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Așa cum se știe, din cauza…

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- ”Rusia este pregatita sa ajute la gasirea unor optiuni in vederea unui export fara oprelisti de cereale, inclusiv a unor cereale ucrainene provenind din porturi situate la Marea Neagra”, anunta Kremlinul intr-un comunicat, publicat in urma acestei conorbiri la telefon. Aceasta discutie telefonica intervine…

- Au trecut mai bine de doua luni de la inceperea razboiului dintre Ucraina și Rusia. Armata rusa nu se oprește din bombardamente, iar in Odesa au avut loc noi explozii. Ucrainienii ar fi distrus cu rachete o nava militara rusa din Marea Neagra. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul de lupta!