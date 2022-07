Rachete rusești au lovit, sambata, o uzina de procesare a cerealelor din portul Odesa, a declarat purtatorul de cuvant al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, pentru Agenția France-Presse, citata de Le Monde. „Portul Odessa a fost bombardat, in special acolo unde se desfașurau procesele de transport maritim (de cereale). Am doborat doua rachete, iar alte […] The post Armata ucraineana: rachetele rusești lansate spre Odesa au lovit o fabrica de procesare a cerealelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .