Armata ucraineană publică un video instructiv care îi învață pe ruși cum să se predea unei drone Armata ucraineana a publicat un videoclip de instrucțiuni cu un ghid pas cu pas pentru soldații ruși despre cum sa se predea la una dintre dronele sale. Videoclipul face parte din proiectul ucrainean "Vreau sa traiesc", o linie telefonica de urgența care ii incurajeaza pe rușii care sunt reticenți sa lupte in Ucraina sa se predea, informeaza businessinsider.nl.

