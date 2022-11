Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana isi continua ofensiva de recucerire a zonelor ocupate de Rusia in sudul tarii si a reusit sa preia sub controlul sau aproape 50 de asezari in regiunea Nikolaev (Mikolaiv), invecinata cu Herson (sud), a carei capitala este deja controlata de Kiev, relateaza marti EFE, informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, joi, ca armata ucraineana intentioneaza sa intensifice operatiunile de eliberare a regiunii Herson, unul dintre teritoriile anexate recent in mod unilateral de Rusia.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca armata ucraineana ”desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii”. ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca…

- ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca parte a operatiunii de aparare actuale. Zeci de asezari au fost deja eliberate de referendumul rusesc de fatada numai in aceasta saptamana. In regiunea Herson, in regiunea Harkov, in regiunea Lugansk si…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anuntat ca fortele ucrainene au preluat controlul a peste 30 de localitati din regiunea Harkov. "In acest moment, Fortele Armate ale Ucrainei au eliberat si au preluat controlul a peste 30 de asezari din regiunea Harkov. Intr-o parte dintre localitatile din…

- Armata ucraineana desfasoara o ampla ofensiva in sudul Ucrainei, in regiunea Herson, ceea ce a luat prin surprindere trupele ruse si exercita presiune asupra lor, a anuntat Ministerul Apararii britanic sambata, pe Twitter, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata rusa a afirmat luni ca a respins „tentative de ofensiva” ucrainene in regiunile Herson si Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, si ca a produs „pierderi grele” fortelor Kievului, informeaza AFP.