- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 6 Trupele ucrainene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un…

- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei. "Cinci avioane si un elicopter ale agresorului au fost doborate", a indicat Statul Major al armatei ucrainene intr-un…

- ”In ziua de 19 februarie, sub conducerea comandantului suprem al forțelor armate ruse Vladimir Putin, este planificat un exercițiu al forțelor strategice de descurajare”, a anunțat vineri Ministerul rus al Apararii. Potrivit comunicatului oficial, in cadrul exercițiului vor fi lansate ”tiruri de rachete…

- Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa O parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea…

- Armata rusa a anuntat sambata ca a folosit ''mijloace adecvate'' pentru a determina un submarin american sa paraseasca apele rusesti din Orientul Indepartat, dupa ce nava a ignorat o solicitare a Rusiei de a pleca, informeaza Reuters care citeaza agentia de presa Interfax. Submarinul a fost…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…

- Ministerul polonez al Apararii da anuntat vineri deschiderea unei anchete in legatura cu o potentiala scurgere de informatii de la o baza de date despre echipamente ale armatei, transmite AFP.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca fortele sale din Flota Marii Negre urmaresc fregata Auvergne a marinei franceze dupa ce nava a intrat in Marea Neagra. Tensiunile dintre Est si Vest sint la cote maxime in aceste zile, Ucraina, Statele Unite si Uniunea Europeana exprimindu-si temerile cu…