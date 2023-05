Stiri pe aceeasi tema

- Explicațiile lui Daea dupa ce s-a aflat ca are soția și nora angajate in instituțiile din subordinea sa: `E o fraga de fata`Petre Daea, ministrul Agriculturii, a explicat la DigiFm angajarea membrilor familiei sale in instituții aflate in subordinea sa, prin faptul ca „este o pasiune pentru agricultura…

- Suntem in ziua 433 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 20.000 de soldati rusi au fost ucisi in luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimarilor SUA. Alti 80.000 au fost raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, citand informatii…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…

- Rusia anunta joi ca blocheaza fortele ucrainene in Bahmut si ca impiedica sa patrunda orice intarire in oras, sugerand astfel ca fortele ruse sunt pe punctul de a cuceri orasul, epicentrul unor confruntari armate sangeroase din vara, insa armata ucraineana neaga orice blocada a trupelor sale in oras,…

- Armata rusa a doborat o racheta americana de tip GLSDB, susține Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat publicat marți. Anunțul inca nu a putut fi verificat din surse independente, precizeaza agențiile internaționale de presa care au preluat declarația Moscovei.

- Forțele armate ucrainene au efectuat sambata (11 martie) exerciții in apropierea graniței cu Belarus, concentrandu-se pe antrenarea militarilor pentru acțiuni ofensive prin imitarea condițiilor reale de lupta. „In timpul luptei au loc explozii, focuri de arma, mult sange, mult fum. Trebuie sa facem…

- Suntem in ziua 376 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Zelenski spune ca lupta pentru Donbas este „una dintre cele mai dificile și dureroase batalii”, in timp ce o declaratie rastalmacita a președintelui ucrainean e folosita pentru a sugera ca americanii trebuie sa mearga la razboi. Forțele ucrainene…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…