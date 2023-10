Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a continuat sambata cu atacuri violente asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, bombardamentele fiind atat de puternice incat echipele de urgenta nu au putut recupera mortii din cladirile distruse, a declarat oficialul administrativ al orasului cu rangul cel mai inalt, relateaza Reuters,…

- Armata ucraineana isi intensifica atacurile pe mai multe directii. In cursul dupa-amiezii, in orasul Berdiansk din regiunea Zaporojie s-a auzit o explozie foarte puternica. Rusii sustin ca apararea antiaeriana a functionat.

- Forțele ruse au incercat sa restabileasca pozițiile pierdute in direcțiile Bahmut, Miner și Zaporojie in aceste zile, dar fara succes, a transmis duminica Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De cealalta parte, Vladimir Rogov, un oficial prorus instalat de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie,…

- Armata ucraineana a facut progrese „semnificative din punct de vedere tactic” pe doua linii principale de ofensiva in sudul Ucrainei, relateaza „The New York Times” (NYT), citand analiști, oficiali de la Kiev și bloggeri militari ruși.

- „Ne critica experții care nu au fost militari in viața lor, bloggerii sau jurnaliștii care nu ințeleg cum funcționeaza mecanismul de razboi pe teren. Ne grabesc cei care nu au vazut razboi in viața lor”, susține Serhii Kuzan, consilier in Ministerul Apararii al Ucrainei, intr-un interviu acordat publicului…

- Armata ucraineana a lansat mai multe rachete asupra podului Ciongar, care leaga regiunea Herson de peninsula Crimeea peste golful Sivas (sudul Ucrainei), dintre care una a afectat pavajul, a declarat duminica liderul prorus al Crimeei, Serghei Aksionov, citat de EFE."Inamicul a efectuat un atac cu…

- Cititorul cotidianul.ro care semneaza „de la nistru, bug sinistru!“ a comentat articolul MApN reacționeaza dupa atacurile din apropierea Romaniei „Oare știe MAE romanesc cine a trimis dronele și de unde? E o stratagema ucraino-engleza! Acuzam ca rușii bombardeaza vecinatatea unei țari NATO, la noapte…

- Trupele ruse au tras asupra unei instalații de infrastructura din regiunea ucraineana Zaporijjia, patru persoane fiind ucise in timpul atacului - scrie, vineri, agentia ucraineana RBC, relateaza Rador.Administratia Militara Regionala Zaporijjia a precizat ca rușii au lovit un obiectiv de infrastructura…