Armata ucraineană dezvăluie planurile lui Putin: Care sunt următoarele ținte în Ucraina ale liderului de la Kremlin Trupele ruse sunt in prezent complet pregatite pentru un nou asalt dinspre regiunea estica Donetk si dinspre cea sudica Herson, a anuntat miercuri comandamentul armatei ucrainene, relateaza Reuters, potrivit agerpres.

Rusia planuiește sa candideze pentru gazduirea Campionatului European de Fotbal, anunța Sky News, care citeaza surse din presa rusa, anunța Mediafax.

Ministerul de Externe din Ucraina a anuntat marti ca circa 300.000 de persoane din orasul ocupat Herson raman fara hrana si medicamente si a acuzat Rusia ca ii impiedica pe civili sa evacueze localitatea spre teritoriul controlat de Kiev, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Cel putin doi soldati din armata nationala si doi din trupele ONU de mentinere a pacii au fost ucisi luni in atacuri separate, a anuntat misiunea Natiunilor Unite in Mali, conform Reuters.

Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit

Cel putin noua persoane au murit si patru au fost ranite joi in urma unui atac aerian rus asupra a doua scoli si case private din regiunea Cernigov din Ucraina, a anuntat guvernatorul Viaceslav Chaus, intr-o postare online, relateaza Reuters.

Fortele ruse au intrat in orasul Herson din sudul Ucrainei, dar autoritatile ucrainene controleaza in continuare cladirea administratiei municipale, a declarat marti la televiziune un consilier in cadrul Ministerului de Interne ucrainean, Vadim Denisenko, potrivit Reuters.

Ucraina urmeaza sa infiinteze o "armata IT" care sa lupte impotriva atacurilor digitale ruse in Ucraina, anunta vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, relateaza Reuters.

Ambasada Beijingului in Ucraina le-a recomandat cetatenilor chinezi si firmelor chineze sa evite zonele 'instabile', fara insa a-i sfatui sa paraseasca aceasta tara, asa cum au procedat multe alte state, transmite marti Reuters, conform AGERPRES.