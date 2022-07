Armata ucraineană dezminte că orașul Lisiciansk ar fi fost încercuit Armata ucraineana a transmis sambata ca Lisiciansk, oras-cheie din estul Ucrainei aflat in centrul unor lupte intense in ultimele zile, „nu este incercuit”, contrar unor afirmatii facute de separatistii sustinuti de armata rusa, potrivit AFP. „Luptele fac ravagii in jurul Lisicianskului. Din fericire, orasul nu este incercuit si se afla in continuare sub controlul armatei ucrainene”, a declarat la televiziunea ucraineana Ruslan Muzitciuk, purtator de cuvant al Garzii Nationale a Ucrainei, dezmintind o informatie transmisa anterior de un reprezentant al armatei separatiste din Lugansk. Separatistii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

