- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP, citata de stiri.tvr.ro. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa,…

- Rusia sustine ca racheta care a vizat, duminica, un bloc de apartamente din Kiev a fost, de fapt, o racheta ucraineana care a lovit cladirea din greseala, relateaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Armata ucraineana a lovit inca un sistem de rachete de pe Insula Serpilor din Marea Neagra, a declarat Natalia Gumeniuk, sefa centrului de presa al fortelor de protectie si aparare ale Comandamentului Operational „Sud”.

- Fortele ruse continua sa-si intareasca pozitiile in Insula Serpilor, pe care o transforma intr-un adevarat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagra, afirma marti seful administratiei militare din regiunea Odesa, Serhii Bratciuk, pe contul

- Din primele informații, oficialul de la Moscova a discutat despre necesitatile de asistenta sociala si medicala ale populatiei locale, aprovizionarea cu alimente si produse pentru copii, relateaza Agerpres."Suntem gata sa acordam orice fel de asistenta", a spus Kuznetova, mama a sapte copii, casatorita…

- Ucraina spune ca atacurile la Azovstal nu au incetat, dupa ce Rusia a anunțat ca oprește focul asupra uzine. Totodata, partea rusa declara ca Ucraina „din nou a dat peste cap organizarea coridoarelor umanitare”.

- Nave ale flotei ruse la Marea Neagra s-au indepartat la 200 de kilometri distanta de coasta ucraineana, cu toate ca „amenintarea atacurilor cu rachete ramane”, a anuntat marti Comandamentul Operativ Sud al armatei Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a