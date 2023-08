Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a facut progrese „semnificative din punct de vedere tactic” pe doua linii principale de ofensiva in sudul Ucrainei, relateaza „The New York Times” (NYT), citand analiști, oficiali de la Kiev și bloggeri militari ruși.

- Armata rusa a revendicat, sambata, capturarea unui sat din nord-estul Ucrainei, unde trupele Moscovei ataca de mai multe saptamani, spre deosebire de frontul din sud, unde se apara de o contraofensiva ucraineana, scrie AFP, potrivit news.ro.„In sectorul Kupiansk, satul Novosselivske (...) a fost…

- Andri Kovaliov, purtatorul de cuvant al Marelui Stat Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat ca trupele ucrainene au inregistrat succese in direcția Staromaiorske, pe frontul de sud al țarii.Potrivit acestuia, in prezent, armata ucraineana isi consolideaza pozitiile in teritoriile recucerite.…

- Podul Crimeei vizat pe 17 iulie ramane una dintre cele doua linii de comunicație terestre (GLOC) care sprijina gruparea de forțe de sud a Rusiei. Cealalta ruta trece prin regiunile ocupate Donețk, Zaporizhzhia și Herson, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului in ultima lor evaluare.„Ruta…

- Fortele ucrainene isi continua contraofensiva in zona Tavria din sudul Ucrainei, unde in ultimele 24 de ore au distrus cinci depozite de munitii si aproximativ 50 bucati de echipamente si tehnica militara rusa, a anuntat joi armata ucraineana, potrivit EFE. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO-VIDEO - A…

- Armata ucraineana avanseaza pe toate liniile frontului, a anuntat azi-noapte presedintele Volodimir Zelenski. In traditionalul sau mesaj adresat ucrainenilor la sfarsitul zilei, Zelenski i-a indemnat sa fie increzatori ca intreg teritoriul tarii va fi eliberat de sub ocupatia

- Contraofensiva ucraineana a intrat in cea de-a treia saptamana cu rezultate mixte in fata superioritatii aeriene si a liniilor defensive kilometrice ale Rusiei, in special in est si in regiunea Zaporojie (sud-est), unde se concentreaza cele mai grele lupte si unde Moscova a trimis intariri, comenteaza…

- Detasamente ale unitatii speciale cecene Ahmat sunt angajate in lupte grele impotriva armatei ucrainene in imprejurimile orasului Donetk, capitala regiunii omonime din estul Ucrainei, a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii.