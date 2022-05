Armata ucraineană ar putea fi nevoită să se retragă din orașele regiunii Luhansk Guvernatorul regiunii Lugansk din estul Ucrainei, care a cazut aproape complet sub controlul Rusiei, a declarat vineri ca este posibil ca fortele armate ucrainene sa fie fortate sa se retraga din ultimele puncte de rezistenta pentru a nu fi capturate, relateaza Reuters. „Rusii nu vor putea captura regiunea Luhansk in zilele urmatoare, asa cum au prezis analistii", a declarat guvernatorul regional Luhansk, Serhiy Gaidai, intr-o postare pe serviciul de mesagerie Telegram, referindu-se la orasele aproape inconjurate Sievierodonetsk si Lisichansk. "Vom avea suficienta putere si resurse pentru a ne… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

