- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei. "Cinci avioane si un elicopter ale agresorului au fost doborate", a indicat Statul Major al armatei ucrainene intr-un…

- Statele Unite mentin optiunea negocierilor cu Rusia, dar momentul actual nu este „adecvat”, intrucat Moscova pregateste invadarea Ucrainei, a anuntat, marti seara Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, potrivit CNN. „Usa spre diplomatie ramane deschisa cu Rusia”, chiar daca secretarul de Stat,…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a minimalizat marti amenintarea Occidentului cu sanctiuni, afirmand ca acestea vor fi impuse indiferent de evolutia evenimentelor si descriind ca predictibil raspunsul la recunoasterea de catre Moscova a celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a constatat o „deteriorare a situației” in estul Ucrainei și a invocat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Kremlin, o „incalcare masiva și sistematica a drepturilor omului” și „legiferarea discriminarii” populației rusofone din Ucraina, relateaza …

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…