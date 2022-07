Armata ucraineană anunță că armele occidentale și-au atins țintele: Rusia se retrage cu depozitele de muniții Armata ucraineana foloseste lansatoarele de rachete multiple si obuzele ''inteligente'' de calibrul 155 mm primite din Occident pentru a lovi depozitele de munitii si liniile de aprovizionare ale trupelor ruse angajate in agresiunea asupra Ucrainei, fortand astfel Rusia sa-si regandeasca sistemul de aprovizionare a acestor trupe cu munitii si combustibil, a declarat joi un general ucrainean, potrivit agentiei Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

