Armata ucraineană admite că trupele ruse continuă să avanseze în Bakhmut Armata ucraineana a recunoscut miercuri ca forțele ruse continua sa avanseze in orașul Bakhmut din estul țarii, a anunțat miercuri, intr-o actualizare de seara, Statul Major al Ucrainei, citat de CNN. „Inamicul continua sa avanseze in sectorul Bakhmut. Ei nu inceteaza sa ia cu asalt orașul Bakhmut", potrivit actualizarii.

