- Fortele de aparare ale Ucrainei au respins, sambata, 34 de atacuri inamice in sectoarele Kupiansk, Bahmut, Avdiivka si Marinka ale frontului, relateaza Ukrinform, citat de news.ro.Potrivit raportului Statului Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, pe malul stang al raului Nipro, in regiunea…

- Fortele ruse au pierdut miercuri un total de 1.130 de soldati, 20 de tancuri si 33 de sisteme de artilerie, intr-o noua zi de pierderi masive, a anuntat joi Statul Major General al Ucrainei, citat de EFE. Victimele de miercuri ridica pierderile de personal ale Rusiei in razboi la 321.800 de oameni,…

- Armata ucraineana anunta vineri ca a desfasurat ”o serie” de operatiuni pe malul stang al fluviului Nipru, ocupat de forte ruse, in sudul Ucrainei, dupa ce Rusia a recunoscut in urma cu doua zile ca Kievul ocupa pozitii in zona, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fortele apararii ucrainene au desfasurat…

- Armata ucraineana se confrunta cu o crestere a numarului de asalturi rusesti pe frontul din est, mai ales in jurul orasului disputat Avdiivka, a declarat marti presedintele Volodimir Zelenski, in timp ce un consilier al sau a confirmat ca pe frontul de sud armata ucraineana a ocupat un cap de pod.

- Rusii au atacat noaptea trecuta pe directiile Herson si Zaporojie. Exista temeri ca soldatii lui Putin vor incerca sa puna presiune pe Avdivka, localitate cheie in frontul din regiunea Donbas.

- Noi atacuri cu drone au fost lansate de ruși asupra Ucrainei joi dimineața. Doua persoane din Herson au murit in urma atacului, au declarat oficialii ucraineni.Un barbat și o femeie au murit, iar un alt barbat a fost ranit, a anunțat guvernatorul regiunii Herson, potrivit mediafax. O femeie…

- Portul ucrainean Odesa a suferit „pagube semnificative“ in urma loviturilor rusești din timpul nopții, au declarat luni oficialii militari ucraineni, in timp ce au aparut mai multe detalii despre cel mai recent atac al Moscovei asupra infrastructurii de export de cereale din Ucraina, scrie CNN.

- Operațiune spectaculoasa a forțelor navale ucrainene in Marea Neagra. Trupele Kievului au reușit sa recucereasca doua platforme de exploatare a gazului și petrolului din Marea Neagra, situate nu departe de peninsula Crimeea.