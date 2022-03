Stiri pe aceeasi tema

Fortele armate ale Ucrainei sustin ca au doborat un elicopter militar rus in aceasta dimineata, anunța news.ro.

- Voluntari de elita din toata lumea au anuntat ca vor lupta alaturi de Ucraina pentru a stopa invazia lui Vladimir Putin. Coalitia internationala este coplesitoare. Numarul voluntarilor care vor sa se inscrie in armata ucraineana a crescut foarte mult, iar soldatii vin din toate colturile lumii. In acest…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei. De cealalta parte, armata ucraineana a dat o lovitura devastatoare fortelor armate ruse

- Presa ucraineana a publicat duminica imagini impresionante cu zeci de vehicule de razboi ruse din asa-numitul Grup V distruse de armata ucraineana. Grupul V a primit acest nume in urma faptului ca toate blindatele din coloana aveau vopsit un V cu alb pe capota. Zecile de blindate ruse au fost distruse…

- Fortele ucrainene au anunțat, sambata dimineața, ca au respins un atac nocturn al militarilor rusi impotriva uneia dintre pozitiile lor de pe Bulevardul Victoriei, una dintre principalele artere ale capitalei Kiev. “Atacul a fost respins”, se noteaza intr-un mesaj pe contul de Facebook al președintelui…

- Forțele ucrainene au reușit sa recucereasca aeroportul militar de la Hostomel, a anunțat un consilier al administrației prezidențiale din Ucraina, relateaza Reuters, citata de Hotnews . Ministrul Afacerilor Interne ar fi zis și el ca aeroportul, aflat in apropierea Kievului, este din nou sub controlul…

- Pregatiți pentru razboi. Forțele armate ucrainene sunt total pregatite sa respinga un agresor, acesta este mesajul transmis de ministrul apararii Oleksii Reznikov și de șeful armatei din Ucraina, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnyi, in contextul unei posibile invazii militare dinspre Rusia, care…

- Rusia a anuntat marti ca monitorizeaza o fregata franceza intrata in Marea Neagra, in plin moment de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in dosarul ucrainean, relateaza AFP. "Fortele si mijloacele Flotei de la Marea Neagra au inceput sa monitorizeze activitatile fregatei Auvergne a Marinei…