Stiri pe aceeasi tema

- Munitii cu dispersie furnizate Ucrainei de catre SUA au ajuns in mainile armatei ucrainene, care le foloseste deja impotriva trupelor ruse, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe pe teme de securitate, John Kirby, transmite Reuters.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei, pe canalul sau Telegram, a acuzat o companie farmaceutica din regiunea Jitomir ca a vandut medicamente pentru armata rusa, noteaza Ria Novosti, potrivit RADOR.Se afirma ca intre principalele produse erau analgezice, care ar fi fost folosite pentru tratarea militarilor…

- Casa Alba a anuntat vineri ca Rusia pare sa-si aprofundeze cooperarea in domeniul apararii cu Iranul si a primit sute de drone de atac unidirectional pe care le foloseste pentru a ataca Ucraina, relateaza Reuters. Citand informatii recent declasificate, Casa Alba a spus ca dronele sau vehiculele aeriene…

- Armata ucraineana nu a declansat inca o contraofensiva menita a recuceri teritoriul ocupat de Rusia, iar inceputul acesteia va fi evident pentru toata lumea atunci cand se va intampla, a declarat miercuri un inalt oficial din sistemul de securitate, noteaza Reuters, potrivit Rador.Oleksii Danilov,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca furnizarea acestor avioane din Occident catre Kiev va determina o escaladare a conflictului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa tinem cont de faptul ca una dintre modificarile F-16 permite «gazduirea» de arme nucleare", a spus…

- Trei cercetatori rusi care au lucrat la tehnologia rachetelor hipersonice se confrunta cu „acuzatii foarte grave”, a confirmat miercuri Kremlinul, referindu-se la o ancheta pentru tradare care a speriat comunitatea stiintifica din Rusia, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Statele Unite ale Americii vor furniza in curand Ucrainei pachete suplimentare de ajutor militar și au predat deja aproape tot ce le-a cerut partea ucraineana pentru contraofensiva, a anunțat, luni, in timpul unui briefing de presa coordonatorul pentru comunicații strategice in Consiliul Național de…