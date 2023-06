Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a anunțat joi noi progrese pentru forțele armate ale Kievului, care ar fi avansat peste un kilometru in trei zone distincte de pe fronturile estic si sudic. Kievul a informat Washingtonul ca a preluat „inițiativa strategica”.

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a raportat joi noi progrese de peste un kilometru in trei zone distincte de pe fronturile estic si sudic si a dat asigurari ca fortele Kievului provoaca pierderi substantiale armatei ruse, transmite EFE. "Operatiunea ofensiva a fortelor noastre armate…

- Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului și trupele Moscovei sunt angajate intr-un „duel dur", iar Rusia arunca totul in lupta.Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura" in campania de contraofensiva a Kievului…

- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. - Forțele ucrainene ar putea intrerupe temporar operațiunile contraofensive pentru a-și reevalua tacticile pentru operațiuni…

- Armata ucraineana efectueaza mai multe ”acțiuni ofensive” in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro . Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva…

- Trupele ucrainene au reusit sa inainteze in jurul orasului Bahmut in ultimele zile, dar in acest timp trupele ruse au avansat putin in interiorul acestui oras pe care armata rusa incearca din vara anului trecut sa-l cucereasca, a declarat marti ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar.

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…