Armata ucraineană a eliberat noi teritorii în sudul țării Aparatorii ucraineni au eliberat mai multe așezari din sudul țarii, a trasmis șefa Centrului comun de presa al forțelor de aparare din sudul Ucrainei, Natalia Gumeniuk. „Continuam luptele poziționale. Exista teritorii pe care le-am eliberat deja și in scurt timp aceste teritorii vor fi anunțate ca se afla complet sub jurisdicția Ucrainei. Pregatim un mesaj oficial in acest sens dar sa mai așteptam puțin, pentru ca ne asiguram ca aceste așezari, dupa toate ororile ocupației, nu sunt supuse artileriei masive și atacurilor aeriene din partea inamicului”, a transmis Gumeniuk, conform agenției ucrainene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva ucraineana da primele rezultate. Ucrainenii au afirmat ca au distrus un depozit de munitii, precum si un pod flotant, recucerind mai multe localitati in sudul Ucrainei, relateaza luni AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Conflictul din Ucraina ar trebui sa se incheie in cateva luni, in caz contrar lucrurile se complica mult pentru cei ocupați, susține consilierul prezidențial Andriy Yermak, care a avansat chiar un termen și a explicat de ce. Conform acestuia, daca razboiul nu se va termina pana la iarna, ocupanții ruși…

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters. Atacul asupra Nova Kakhovka din regiunea Herson a ucis 52 de persoane, a declarat…

- Ministrul pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, Iryna Vereschuk, a facut apel la ucrainenii care se afla in prezent in regiunile sudice ale țarii capturate de ruși și i-a indemnat sa se evacueze cat mai curand, prin toate mijloacele posibile. Potrivit acesteia, trupele ruse doresc ca populația…

- Armata ucraineana a transmisa sambata ca Lisiciansk, oras-cheie din estul Ucrainei aflat in centrul unor lupte intense in ultimele zile, „nu este incercuit”, contrar unor afirmatii facute de separatistii sustinuti de armata rusa, potrivit AFP. „Luptele fac ravagii in jurul Lisicianskului. Din fericire,…

- Armata rusa a lansat un atac cu rachete in regiunea Odesa in noaptea de duminica spre luni. Operațiuniea a vut loc cu ajutorul avioanelor strategice de aviație Tu-22M, au transmis pe Telegram reprezentanții Consiliului Local Odesa, citați de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Mai multe cladiri…

- Armata ucraineana a pierdut intre 30 și 50 la suta din echipamentul militar, de la inceputul conflictului cu Rusia, a recunoscut Volodimir Karpenko, comandantul logistic al Comandamentului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Karpenko a facut declarația corespunzatoare intr-un interviu…