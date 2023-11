Stiri pe aceeasi tema

- Luptele s-au intensificat in zona din jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, a anunțat luni armata ucraineana, forțele Moscovei intensificand bombardamentele aeriene și incercand sa avanseze cu forțe terestre, conform Reuters, informeaza Rador Radio Romania.Oficialii ucraineni au declarat ca…

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Forțele rusești care au ca scop sa limiteze o contraofensiva ucraineana care dureaza de patru luni au menținut duminica o presiune necontenita asupra orașului Avdiivka, distrus in est, și au intensificat bombardamentele in zona sudica a orașului Herson, potrivit agenției Reuters.

- Armata rusa, cu un grad ridicat de probabilitate, a lansat o ofensiva coordonata in mai multe direcții din estul Ucrainei, inclusiv asupra orașului Avdiivka, in regiunea Donețk, potrivit celui mai recent raport al serviciilor secrete britanice, citat de BBC și G4media . „Trupele rusești din Donețk…

- Armata rusa a continuat sambata cu atacuri violente asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, bombardamentele fiind atat de puternice incat echipele de urgenta nu au putut recupera mortii din cladirile distruse, a declarat oficialul administrativ al orasului cu rangul cel mai inalt, relateaza Reuters,…

- Generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, a declarat sambata, 14 octombrie, ca luptele care se desfașoara de-a lungul porțiunii nordice a frontului de est al Ucrainei s-au „inrautațit semnificativ” in ultimele zile, relateaza Reuters.Potrivit generalului, forțele ruse…

- Forțele ucrainene inregistreaza unele progrese atat in estul, cat și in sudul tarii, au declarat luni oficiali militari. Informatiile din Rusia despre lupte subliniaza ca forțele Moscovei au respins atacurile ucrainene in apropierea orașului Bahmut și au provocat pierderi grele in loviturile asupra…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti, 5 septembrie, ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Agerpres. ”Fortele armate ale Ucrainei nu si-au atins obiectivele…