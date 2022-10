Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca trupele Kievului au ucis 950 de soldați ruși in ultimele 24 de ore, transmite Hotnews . „A fost o zi buna, ocupanții au suferit cele mai mari pierderi in direcțiile Donețk și Liman”, a declarat armata ucraineana. Rusia ar fi pierdut…

- Armata ucraineana anunța ca sambata a doborat 18 rachete de croaziera in timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Fortele Aeriene ale Ucrainei anunta ca, in timpul alertei de raid aerian de sambata dimineața, care a cuprins intreaga tara, armata ucraineana a doborat 18 rachete de croaziera rusești. Este vorba despre 13 rachte Kh-101/Kh-555 și cinci rachete de tip Kalibr. Sambata dimineata, rușii au tras, in…

- Mai multe explozii au fost auzite miercuri in centrul Kievului, la scurt timp dupa declansarea sirenelor antiaeriene. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anuntat ca apararea antiaeriana ucraineana a doborat "mai multe rachete rusești" deasupra Kievului.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a convenit cu cancelarul german Olaf Scholz asupra organizarii unei reuniuni de urgenta a G7 (principalele tari industrializate ale lumii) dupa atacurile ruse lansate luni dimineata asupra Ucrainei, transmite Agerpres, care citeaza Reuters.…

- Rusia sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ucrainene, care au lansat o contraofensiva in sudul Ucrainei la inceputul saptamanii, informeaza miercuri DPA, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Armata chineza a tras joi rachete balistice catre stramtoarea Taiwan, la scurt timp dupa inceperea unor exerciții militare majore in jurul insulei revendicate de Beijing. In Pingtan, o insula chineza aflata in apropierea manevrelor in curs de desfașurare, reporterii AFP au vazut mai multe proiectile…

- Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de catre Rusia asupra Ucrainei marti au costat aproape 100 de milioane de dolari, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citand o declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko.