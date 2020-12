Armata, trimisă la DSP-uri să ajute în anchetele epidemiologice și să răspundă la telefoane Aproximativ 600 de militari vor ajuta Direcțiile de Sanatate Publica din țara, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). Ei vor indeplini sarcini de operatori call-center, vor ajuta la anchetele epidemiologice și vor fi operatori de calculator, pentru completarea bazelor de date. Colaborarea cu direcțiile de sanatate publica se realizeaza in baza unor protocoale instituționale, la solicitarea acestora. Primii 230 dintre militari acționeaza deja, incepand de marți, 15 decembrie, in județele Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dambovița, Giurgiu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

