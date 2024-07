Stiri pe aceeasi tema

- Armata sud-coreeana ancheteaza asupra unei posibile scurgeri de informatii foarte sensibile, susceptibile potrivit presei sa duca la identificarea unor agenti de informatii ai Seulului care spioneaza Coreea de Nord, a anuntat sambata Ministerul Apararii intr-un comunicat, transmite koreatimes.co.kr.…

- Armata ucraineana a confirmat retragerea trupelor sale dintr-unul dintre cartierele orasului Chasiv Yar, din provincia Donetk, scena unor lupte grele de cateva luni, fiind considerat important din punct de vedere strategic de Rusia.

- Serviciul de informatii al Tsahal (armata israeliana) stia „cu un grad ridicat de precizie” inainte de 7 octombrie despre planurile gruparii Hamas de a rapi intre 200 si 250 de persoane, deopotriva civili si militari, potrivit unor informatii facute publice luni seara de televiziunea publica israeliana…

- Trupele Serfviciului Roman de Informatii s-au deplasat, vineri dupa-amiaza, pe Aeroportul Otopeni din Capitala, dupa ce un avion care urma sa ajunga la Chisinau a cerut o escala neprogramata la Bucuresti. Din primele informatii, se pare ca ar fi izbucnit un scandal la bordul aeronavei si ar fi fost…

- Coreea de Nord a reluat trimiterea de baloane cu gunoaie peste granita, catre Coreea de Sud, au anuntat, duminica oficiali si publicatii de presa, la o saptamana dupa ce a promis ca va continua daca dinspre Sud vor fi lansate pliante impotriva Coreei de Nord, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a transmis un nou avertisment Chinei cu privire la Taiwan, intr-un interviu publicat marti, spunand ca armata americana ar putea fi folosita pentru a apara aceasta insula democratica autoguvernata in cazul unei invazii chineze, potrivit agentiei japoneze de presa Kyodo.Intrebat…

- ATENȚIE! COD PORTOCALIU Astazi, 05 mai 2024, in intervalul orar 15:30 – 16:30, meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu pentru județul Arad, localitațile: Sebiș, Beliu, Archiș, Hașmaș, Carand, Ignești. In intervalul menționat se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp,…

- Pentru ca nu a fost gasit la domiciliu, Mihai Pinzari a fost dat in urmarire generala, fiind efectuate procedurile de informare și dare in consemn la punctele de frontiera.Potrivit IPJ Suceava, s-a constituit o echipa operativa pentru „punerea in executare a mandatului și preluarea persoanei condamnate…