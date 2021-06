Armata SUA se pregătește deja pentru întoarcerea sa în Afganistan Armata SUA nu a parasit înca Afganistanul, dar își pregatește deja întoarcerea, în cazul în care jihadiștii din Al Qaeda sau grupul Statului Islamic &"lanseaza un atac asupra Statelor Unite&", a dezvaluit vineri un oficial de la Pentagon, citat de AFP.



Într-o perioada în care experții se tem de o prabușire a guvernului afgan în fața avansului talibanilor, un republican a întrebat în timpul unei audieri în Congres pe șefii serviciilor de informații militare ce au de gând daca acest scenariu devine realitate.



"Exista… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

