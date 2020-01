Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul incidentelor din Iran de la funeraliile generalului Qassem Soleimani a ajuns la 50 de morți și cel puțin 213 raniți, informeaza Sky News și Reuters, care citeaza agenția iraniana de stat IRNA.Cele 50 de persoane au murit dupa producerea unei busculade in timpul procesiunilor funerare…

- Donald Trump a provocat valuri de neliniște in intreaga lume dupa ce a ordonat un atac fatal asupra generalului iranian Qassem Soleimani, dar președintele american nici macar nu știa cine era liderul militar in 2015, potrivit unui interviu reaparut in presa, scrie Express.co.uk.In anul 2015, pe cand…

- Cel putin sapte membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in provincia Takhar, din nordul Afganistanului, au anuntat joi oficialitatile de la Kabul, potrivit dpa.Alti cel putin zece militari afgani au fost raniti in atacul asupra a doua baze militare situate in districtul Darqad,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post. Victimele din randul populației au fost insoțite…

- Cel putin 62 de oameni veniti la rugaciunea de vineri si-au pierdut viata intr-un atentat asupra unei moschei din estul Afganistanului, relateaza AFP. „Bilantul atacului asupra moscheii a crescut la 62 de...

Un nou atac terorist. Sunt cel putin patru morti si mai multi raniti Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP.