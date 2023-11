Majoritatea adulților americani nu ar fi dispuși sa serveasca in armata daca SUA ar intra intr-un razboi major, au constatat sondaje recente, in timp ce increderea publicului in forțele armate pare sa scada. Cifrele apar pe masura ce toate ramurile US Army s-au luptat in ultimii ani sa-și atinga obiectivele de recrutare, sugerand o apatie […] The post Armata SUA are probleme de recrutare. Americanii nu mai sunt dispuși sa lupte pentru țara lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .