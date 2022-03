Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana le ofera, in masura limitata, instruire unor militari ucraineni pe teritoriul Poloniei, pentru utilizarea armamentului furnizat de Occident, afirma surse de la Washington, in efortul de a clarifica declaratiile presedintelui Joseph Biden, transmite Mediafax. Fii la curent…

- UPDATE 8:20 Orașul Avdiivka, din regiunea Donețk, ar fi fost fost bombardat cu muniții cu fosfor. Un ofițer ucrainean a distribuit fotografii cu urmarile atacului și a descris situația drept "o nebunie”. #BuzzFeed News correspondent Christopher Miller reports that #Russia is once again using banned…

- Presedintia Rusiei a criticat, sambata seara, afirmatiile facute in capitala Poloniei de presedintele SUA, Joseph Biden, subliniind ca nu decide liderul de la Washington cine conduce Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- UPDATE 5 Presedintele Chinei, Xi Jinping, a pledat, in discutia cu omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, pentru evitarea conflictelor militare si a confruntarilor intre natiuni, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Relatiile…

- Armata americana a anunțat, marți seara, ca se va repoziționa doua baterii de rachete Patriot in Polonia pentru a “contracara” in mod proactiv orice potențiala amenințare pe flancul estic al Alianței Nord-Altantice. Victoria Nuland, unul dintre adjuncții diplomatiei americane, a declarat ca administrația…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, vine in Romania, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina. Potrivit unor surse de la Casa Alba, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va face o vizita, saptamana viitoare, in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu…

- Mijloacele informarii in comunitați s-au schimbat de cateva ori in istorie. Inventarea scrisului, apoi a carții, a presei, a radioului, a televiziunii, trecerea la internet au fost tot atatea cotituri. Cea mai recenta este trecerea la mediile de socializare. Nu este in aceste schimbari o simpla succesiune,…

- Ministerul Apararii din Polonia a anuntat vineri ca a deschis o ancheta asupra unei potentiale scurgeri de informatii de la o baza de date despre echipamente ale armatei. Anuntul a fost facut dupa o relatare a site-ului polonez Onet.pl conform careia o baza de date cu 1,7 milioane de intrari si care…