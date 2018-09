Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a trecut in rezerva pe Silviu Predoiu, prim-adjunct al directorului SIE. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 3 august a.c., decretul privind trecerea in rezerva a domnului general – cu patru stele Predoiu Silviu din Serviciul de Informatii Externe…

- Au datorii de milioane lei și nu se grabesc sa le achite. Este vorba despre 45 de agenți economici din municipiul Chișinau, care deverseaza ape uzate cu concentrații majorate de poluanți. Aceștia au acumulat datorii de 3,7 milioane de lei pentru serviciile prestate de SA „Apa-Canal Chisinau”,…

- Octavian Alexandru Berceanu, consilier in Consiliul Local al Sectorului 6, atrage atentia asupra unui OUG care ar putea fi adoptat in sedinta de azi, prin care se va "sterge" din legislatia Ariilor Naturale Protejate OUG 57/2007, notiunea de...

- Trecere de pietoni denivelata in cartierul piteștean Craiovei. Administrația locala a anunțat ca incepand de joi, 12 iulie, se va amenaja o noua trecere de pietoni denivala pe Calea Craiovei, in fața fostului restaurant Negoiu. Motivul amenajarii acesteia este prevenirea producerii de accidente rutiere.

- Functionarii publici vor da evaluari scrise anuale, iar cei care vor avea pregatirea si eficienta solicitata de institutiile in cauza vor ramane, care nu vor pleca ''acolo unde se regasesc mai bine'', a declarat joi deputatul PSD Nicusor Halici, care a prezentat principalele modificari ale proiectului…

- Blocurile din Sectorul 5 reprezinta un real pericol pentru trecatori. Recent, o bucata de tencuiala dintr-un imobil cu 10 etaje de pe Șoseaua Alexandriei a distrus parbrizul unei mașini. A cazut fix pe locul unde, de obicei, se joaca mulți copii. Din fericire, incidentul s-a intamplat noaptea, cand…

- Cand jignești nu poți sa te aștepți sa primești inapoi aplauze, dar jigniri de același nivel, da! Gutau a jignit și a primit inapoi jigniri! Are PNL dreptate? Ultimul comunicat de presa remis mass-media sub semnatura primarului Gutau Mircia, in care acesta il jignește pe președintele interimar al PNL…

- Prin proiectul de Cod administrativ, aflat in dezbaterea Parlamentului, PSD demonstreaza inca o data ca nu urmarește decat sa iși mențina in continuare controlul in administrație. Se repolitizeaza functia publica și se consolideaza centralizarea administrației publice! PSD-ALDE subordoneaza…