Armata siriană susţine că majoritatea rachetelor lansate de forţele occidentale conduse de SUA au fost doborâte Armata siriana a confirmat sambata ca unele dintre posturile sale au fost lovite de cele peste 100 de rachete lansate in cursul noptii de fortele americane, britanice si franceze, relateaza dpa.



Intr-un comunicat citat la televiziunea de stat de un general, armata siriana a precizat ca un centru de cercetare din Barzeh, in nord-estul Damascului, a fost avariat.



In comunicat se mai mentioneaza, totusi, ca fortele de aparare siriene au reusit sa doboare majoritatea rachetelor, contracarand atacul cu "mare eficienta".



Armata siriana a mai precizat ca unele rachete… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

