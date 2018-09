Armata siriana ''se pregateste sa rezolve'' problema ''terorismului'' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al insurgentilor, a indicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, cu doua zile inaintea summitului ruso-turco-iranian ce va avea loc in Iran, transmite AFP. ''Situatia la Idlib continua sa ramana un subiect de preocupare deosebita pentru Moscova, Damasc, Ankara si Teheran'', a afirmat Peskov, in fata presei. ''Un nou nod al terorismului s-a format acolo (...) si aceasta duce la o destabilizare generala a situatiei'',…