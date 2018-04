Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.Citește și: A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau…

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce baza militara Tiyas a fost lovita de rachete. Siria acuza Statele Unite ca ar fi implicate in contextul in care Washingtonul și Parisul au acuzat Rusia in fata Consiliului de Securitate al ...

- Ambasadorii Rusiei și SUA s-au certat din nou la Consiliul de Securitate la Organizației Națiunilor Unite (ONU), in contextului atacului chimic din Siria. Vassili Nebenzia, ambasadorul rus la ONU, a spus ca incidentul soldat cu zeci de morți in orașul Douma, aflat in apropierea Damascului, a fost inscenat,…

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…