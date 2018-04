Examenul de sofat

Doua blonde. – Ei, cum a fost la examenul de sofat? – Pai, am picat… – Cum asa? – Am ajuns la o intersectie cu sens giratoriu si acolo era un semn pe care scria 30. Am incercuit sensul de 30 de ori si… am picat. – Aha, sigur ca te-ai incurcat la numaratoare… [citeste mai departe]