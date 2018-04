Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana si serviciile de securitate subordonate Administratiei Bashar al-Assad sunt in stare de alerta si au luat masuri de precautie de teama unui eventual atac al Statelor Unite ca riposta la un presupus incident chimic produs in apropiere de Damasc, informeaza agentia Associated Press.

- Presupusul atac chimic de sambata din Siria – a carui existenta este negata vehement de Rusia – inflameaza spiritele la cel mai inalt nivel intre SUA si Rusia. Prinsa la mijloc, armata siriana instituie alerta totala in toate aeroporturile si bazele sale militare din imprejurimile Damascului.

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Conform intelegerii, care a fost mediata de Rusia, gruparea Ahrar al Sham, care controleaza localitatea asediata, a acceptat sa depuna armele, in schimbul asigurarii trecerii libere spre zone din Siria controlate de insurgenti. Luptatorii care raman pot beneficia de gratiere din partea autoritatilor,…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite."Atunci cand comunitatea internationala esueaza…

- Potrivit armatei siriene, militantii insurgenti din Ghuta de Est pregateau un atac chimic pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad.Un laborator clandestin pentru producerea de armament chimic a fost descoperit in zona Aftris, situata in suburbia Ghuta de Est, a afirmat colonelul…

- Armata siriana "a avansat pe mai multe directii" in enclava insurgentilor Ghouta Orientala, a anuntat duminica o sursa militara, citata de agentia de presa oficiala Sana, in conditiile in care regimul de la Damasc tocmai a realizat o strapungere spectaculoasa in acest bastion al insurgentilor, informeaza…