- Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, intre care mai mult de jumatate in SUA, in America Latina si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminica la 05:10 GMT disponibile și aici. La nivel…

- Cinci milioane de persoane se afla joi in izolare la domiciliu in Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, care se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, relateaza AFP, conform Agerpres. Locuitorii au primit ordin sa ramana in locuinte timp de sase…

- Noua conducere a Unifarm SA, reprezentata de Cornel Ionut Ionescu, anunta ca toate contractele incheiate pe timp de pandemie de catre companie sunt „acte juridice de o complexitate si importanta deosebita” si, ca atare, le-a incadrat sub „secretul comercial”, refuzand sa le dea publicitatii. Seful interimar…

- Ministrul economiei din Slovenia a fost reținut, iar cel al afacerilor interne a demisionat in urma unei anchete privind nereguli in achițiile facute in contextul pandemiei de coronavirus Ministrul sloven de interne a demisionat si cel al economiei a fost plasat in detentie marti in cadrul unei anchete…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar pe directorul UNIFARM, Adrian Ionel, pentru luare de mita, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influența, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Potrivit procurorilor,…

- UNIFARM nu s-a prezentat pentru a semna contractul de livrare a maștilor pentru elevi și profesori, motiv pentru care cu doar o saptamana inainte de inceperea școlii Ministerul Educației a lansat o noua procedura de achiziții de maști, susține Ministerul condus de Monica Anisie. Edupedu.ro a relatat…

- Autonet Import iși continua proiectele de responsabilitate sociala, dedicate combaterii Covid-19, și dupa ce a lansat campania “Mobilitate pentru eroi”, prin care faciliteaza repararea vehiculelor utilizate de catre instituțiile statului in aceasta perioada dificila, a incheiat un parteneriat cu Unifarm…