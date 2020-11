Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat miercuri ca Armata va fi implicata in strategia de vaccinare a populației, in momentul in care serul anti-Covid va ajunge in Romania, potrivit Europa Libera, care citeaza Mediafax.”In aceasta strategie de vaccinare, noi avem in pregatire, lucram continuu,…

- Romania ar putea sa isi constituie, dupa o noua rectificare bugetara, un stoc pentru sase luni de Remdesivir, medicamentul necesar in combaterea COVID-19, a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. "In perioada iulie-octombrie, noi am avut gratuit de la Uniunea Europeana 12.000 de doze. Aceste doze…

- Profesorul Alexandru Rafila a lansat un apel, in direct la Digi 24, catre ministrul Sanatații, caruia ii cere sa inceapa organizarea logistica imediata a vaccinarii impotriva Covid-19, indiferent daca vaccinul va veni in decembrie, „așa cum s-a hazardat, Nelu Tataru”, sau in aprilie. Costurile sunt…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum, potrivit News.ro. E vorba despre o prima…

- Nelu Tataru a precizat la Digi24 ca din cele 10 milioane de doze de ser solicitate de Romania, vor fi imunizate persoanele de varste extreme, personalul medical, precum și toți cei care au comorbiditați și patologii conexe in cadrul infecției cu coronavirus. In ceea ce privește tratamentul cu Remdesivir,…