- Forțele armate ale Serbiei raman in alerta maxima din cauza „utilizarii forței brutale de catre Aljbin Kurti și trupele sale impotriva populației sarbe din Kosovo și Metohija”, a decis Consiliul de Securitate Naționala al Serbiei, dupa o intalnire care a avut loc sambata, potrivit agenției Novosti.

- Vicepremierul sirb, ministrul sirb al Apararii, Milos Vucevic, a confirmat ca armata sirba a primit ordinul de a-și transfera de urgența unitațile la frontiera administrativa cu Kosovo și Metohija. Ministrul Apararii a facut aceasta declarație vineri pe pagina sa de Twitter. "Președintele sirb și comandantul-șef…

- Mai multi nord-coreeni, printre care si minori, au trecut recent in Coreea de Sud prin disputata frontiera maritima vestica si sunt in prezent interogati de autoritatile de la Seul, au declarat joi surse apropiate de acest caz, pentru agentia de presa Yonhap, preluata de EFE.Armata sud-coreeana a…

- Amatorii de ciclism vor putea pedala, sambata și duminica, 25-26 septembrie, de la Timișoara pana la Zrenjanin (in Banatul sarbesc), pe pista de pe digul Begai. Frontiera de pe pista de cicloturism va fi deschisa o data pe luna.