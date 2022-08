Stiri pe aceeasi tema

- Performanta slaba a fortelor armate ruse in timpul invadarii Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militara a Rusiei, fiind foarte probabil rezultatul demiterii a cel putin sase comandanti rusi de la inceputul ostilitatilor in februarie 2022, precizeaza Ministerul britanic al Apararii, informeaza…

- Ministerul britanic al Apararii a declarat marti ca nu exista "niciun indiciu" ca o nava de razboi ucraineana si un stoc de rachete antinava s-ar fi aflat sambata in docul din portul Odesa, unde Rusia a declarat anterior ca a distrus astfel de tinte "militare" cu rachete de inalta precizie, relateaza…

- Ministerul rus al Apararii anunta vineri ca un "document final" urmeaza sa fie gata "foarte curand", in vederea permiterii exportului cerealelor dn Ucraina, in urma unor negocieri, in aceasta saptamana, intre Moscova, Kiev, Ankara si ONU, relateaza AFP.

- Armata rusa ar fi distrus doua hangare cu obuziere americane M777 la Konstantinovka, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției de presa Interfax.

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce barbati inarmati necunoscuti au atacat luni doua autobuze de pasageri folosite de Ministerul taliban al Apararii in orasul Herat din vestul Afganistanului, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

- Combaterea prețului la carburanți naște tensiuni in coaliția de guvernare. Deputatul PNL Gheorghe Pecingina susține ca soluția se afla la ministerul de Finanțe, nu la cel al Energiei.

- Atacul Rusiei cu rachete asupra Kievului, lansat duminica dimineata, a fost probabil o incercare de a intrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale catre unitatile ucrainene din prima linie, a precizat Ministerul britanic al Apararii in raportul zilnic de informatii, pe contul de Twitter.…

- Marea Britanie si Lituania au semnat luni o declaratie comuna privind intarirea colaborarii in domeniile apararii si securitatii, ce vine sa continue sprijinul acordat de Londra tarilor care se tem ca presedintele rus Vladimir Putin nu se va opri in Ucraina in incercarea sa de a redesena frontierele…