Armata rusata ocupat centrala de la Cernobîl VIDEO Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care protejeaza depozitul opun rezistenta indarjita”, a scris pe Telegram oficialul Anton Gherascenko, consilier in Ministerul de Interne ucrainean. „Daca depozitul este distrus de loviturile de artilerie ale adversarului, praful radioactiv ar acoperi Ucraina, Belarusul si tarile UE”, a adaugat acesta.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

