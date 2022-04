Armata rusă s-a retras de pe aeroportul Antonov. Cum arată acum orașul Hostomel Dupa confruntari intense, forțele ruse au decis sa se retraga de pe aeroportul Antonov din Hostomel, aflat la doar 20 de kilometri de nord-vest de Kiev. Imaginile din satelit arata lipsa armatei ruse de pe teritoriul aeroportului, potrivit CNN. Aeroportul Antonov a fost cucerit de catre armata rusa in prima zi a razboiului dintre Rusia și Ucraina, in data de 24 februarie. Cucerirea aeroportului a constituit o prima victorie a Rusiei, ceea ce acum pune semne de intrebare. Nimeni nu știe nimic despre aceasta retragere și daca cumva urmari. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

