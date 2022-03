Stiri pe aceeasi tema

NASA a anuntat ca astronautul american Mark Vande Hei va reveni de la Statia Spatiala Internationala (ISS) la sfarsitul acestei luni cu o nava spatiala ruseasca Soyuz, conform planurilor stabilite anterior, relateaza cnn.com, potrivit news.ro.

O conversație telefonica in care un soldat rus spune ca forțele ruse au primit ordin sa impuște pe toata lumea, chiar și pe copii, a fost interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) langa Harkov. Inregistrarea a fost postata pe contul de Facebook al instituției ucrainene. „Nu suntem suficient…

Fotografiile prin satelit realizate sambata de o companie privata americana au aratat daune uriașe aduse infrastructurii rezidențiale și civile din orașul Mariupol, situat in sud-estul Ucrainei, informeaza BBC . Potrivit imaginilor publicate de Maxar Technologies, in urma bombardamentelor rusești pot…

Armata rusa a anuntat, marti, un nou armistitiu pentru evacuarea civililor din Ucraina de la ora 07.00 GMT (10.00 - ora Moscovei), informeaza AFP preluat de news.ro

Armata rusa a preluat controlul asupra altor cinci așezari ucrainene, trupele Republicii Populare Donețk și Republicii Populare Lugansk iși continua și ele ofensiva, a declarat Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, informeaza Interfax. De asemenea, in Melitopol (regiunea…

Lupte grele se dau in anumite cartiere ale Harkov-ului și in imprejurimi. Trupele ruse au patruns in oraș la primele ore ale dimineții și au cerut locuitorilor sa nu iși paraseasca locuințele.

Noile imagini din satelit arata ca aeroportul Boryspil, aeroportul internațional din Kiev, pare nevatamat, dar pistele sunt blocate de vehicule, potrivit mediafax.

Noile imagini din satelit publicate de catre Maxar Technologies (companie de tehnologie spatiala) arata ca Rusia a desfasurat trupe suplimentare, vehicule si infrastructura logistica in ultimele zile, la granita cu Ucraina, potrivit CNN, anunța news.ro.